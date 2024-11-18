 Nihat Doğan'dan bomba açıklamalar!

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu hafta ki konuğu başarılı şarkıcı Nihat Doğan oldu. Yeni sezonun ilk bölümünde Pembe Masa’ya konuk olan Nihat Doğan, yine gündem yaratacak sözlere imza attı.

HÜLYA AVŞAR’IN PROGRAMINI TERK ETTİM!

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Hülya Avşar’ın YouTube programında yaşanan gerilim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Hülya’dan beklemediğim bir üstten bakış gördüm. Bir sanatçı, bir sanatçıya böyle davranmamalı. Sen yılların Hülya Avşar’san, ben de Nihat Doğan’ım! Ben manav veya bakkal değilim. Orada misafiriyim ama resmen döver gibi sorular sordu. Sonunda dayanamadım, masadan kalkıp gittim.”

ACUN ILICALI, FENERBAHÇE’DE İNŞALLAH BAŞARISIZ OLURSUN!

Galatasaraylı kimliğiyle tanınan Nihat Doğan, Fenerbahçe yöneticisi olan Acun Ilıcalı hakkında da konuştu:

“Acun’u çok seviyorum, bir dönem kader birliği yaptık. Ama Fenerbahçe’nin yönetim kadrosunda olduğu için ona başarısızlıklar diliyorum. O ne kadar Fenerbahçeli ise ben de o kadar Galatasaraylıyım. İşinde sonuna kadar başarılı olmasını isterim ama Fenerbahçe yöneticiliği konusunda inşallah başarılı olamaz!”



DEHA KİM Kİ BAŞKALARINI ELEŞTİRİYOR?

Nihat Doğan, Deha Bilimlier’in “90’lar sanatçıları artık sahneye bile çıkamıyor” açıklamasına da sert tepki gösterdi:

“Deha’yı çok severim, sahnesinin iyi olduğunu söylüyorlar ama hiç dinlemedim. Kendisine ait bir şarkısı var mı, varsa da ben bilmiyorum. Ben sahneye çıkınca en az on tane kendi şarkımı söyleyebiliyorum. Ama Deha’nın hiç kendi şarkısı yokken başkalarını eleştirmesi doğru değil. Hepimiz sahnede 90’lar şarkıları söylüyoruz. Keşke daha doğru bir kelime kullansaydı, yanlış konuşmuş.”



MEHMET ALİ ERBİL KURNAZDIR, SERDAR ORTAÇ GİBİ APTAL DEĞİLDİR!

Nihat Doğan, yasa dışı bahis suçlamalarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı: “Dünyanın en büyük sorunlarından biri yasa dışı bahis. Sanatçıların her adımına dikkat etmesi lazım. Mehmet Ali’yi çok uyardım. Bu teklifler bize de gelmedi mi zannediyorsunuz? Biz aptal mıyız? Mehmet Ali kurnazdır; Serdar Ortaç gibi aptal değildir! Mali’yi 40 yıldır tanıyorum, kumar oynadığını bilirim. Oğlunun kulağına ezanı ben okurken bile kumar oynuyordu.”

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