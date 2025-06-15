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Nihan Gür’den sinemada yeni başarı

Nihan Gür’den sinemada yeni başarı

Nihan Gür’den sinemada yeni başarı

Los Angeles - Türk-Amerikan asıllı oyuncu Nihan Gür, sinemadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz ay New York'taki “Cinefest Festivali”nde gösterime giren kısa metrajlı “LifeGuard” filmi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Film, gençlerin hayatındaki zorlukları ve dayanışmayı ele alarak duygusal bir hikaye sunuyor.

Nihan Gür’den sinemada yeni başarı
“LifeGuard” filminin yönetmenliğini ikiz kız kardeşler Alexis ve Megan Stier üstlendi. Nihan Gür, bu projede başrol oynayarak performansını sergiledi ve izleyicilerin dikkatini çekti. Nihan Gür, filmle ilgili olarak, “Bu kısa metrajlı filmim büyük ilgi gördü ve şu anda başka ülkelerdeki film festivallerine katılıyor. Gösterimlerden sonra birçok yapım şirketi, yönetmenimizle iletişime geçerek bu filmin uzun metrajlı versiyonunu çekmek istediklerini söylediler. Şimdi gelen teklifleri değerlendirip nasıl bir yol çizeceğimize karar vereceğiz” dedi.

 Nihan Gür’den sinemada yeni başarı

Başarılı oyuncunun kariyerinde yeni bir dönüm noktası olan “LifeGuard”, uluslararası festivallere katılmaya hazırlanıyor ve izleyicilerin beğenisini kazanarak dikkat çekiyor.

Nihan Gür’den sinemada yeni başarı
SİNEMA DÜNYASINDA YÜKSELİYOR
Dizi oyunculuğunun yanı sıra sinema dünyasında da adından söz ettiren Nihan Gür, kariyerine "Westworld" ile başladı. Genç oyuncunun şu anda iki filmi festivalde yer alıyor ve hayranları, gelecekteki projelerini merakla bekliyor. Sinema dünyasındaki yükselişi dikkat çekiyor.

Nihan Gür’den sinemada yeni başarı
Nihan Gür, yapımcı dünyasına da adım atarak, kendi podcast'i "Your Caviar Podcast" ile başarılı bir şekilde ilerliyor. Şu anda hem dizi hem de film projeleri için seçmelere katılan Gür, iyi projelerle sinema dünyasındaki yükselişini devam ettirecek.

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