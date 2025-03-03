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Nihan Belgin’den yeni şarkı: Bu Bir Cinayet!

Alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerinden Nihan Belgin, yeni şarkısı Bu Bir Cinayet ile dinleyicileri karanlık ve büyüleyici bir atmosfere davet ediyor. 

Nihan Belgin’den yeni şarkı: Bu Bir Cinayet!

Aşkın inkârı, vazgeçişler ve içsel çatışmalar üzerine kurulu şarkı, cinayet metaforu üzerinden derin bir anlatı sunuyor.  Nostaljik bir melankoliyi modern ritimlerle harmanlayan parça, Nihan Belgin’in soft vokalleri ile duygu yüklü bir yolculuğa dönüşüyor.  Şehir sokaklarından insanın iç dünyasına uzanan bu hikâye, dinleyiciyi içine alıp sürükleyen bir sound’a sahip. 

Nihan Belgin’den yeni şarkı: Bu Bir Cinayet!

Son dönemde üretkenliği ile dikkat çeken Nihan Belgin, müziğinde sınırları zorlamaya ve dinleyicisine farklı duygusal deneyimler yaşatmaya devam ediyor.  Görsel dünyasında da retro estetik öğeler barındıran Bu Bir Cinayet, 28 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yayına girdi.

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