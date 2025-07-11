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Nihan Akın evlendi mi?

Ünlü şarkıcı Nihan Akın evlendi mi? İşte detaylar...

Nihan Akın evlendi mi?


Ünlü şarkıcı Nihan Akın, doğum gününü ve geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu yeni şarkısı Dar Buralar'ın başarısını Bodrum’da tam üç gün süren kutlamalarla taçlandırdı.

 Nihan Akın evlendi mi?

İlk gün Yalıkavak Magi Beach’te sahne alan Nihan Akın, hem doğum gününü hem de sevenleriyle olan bağını kutladı. Sahnedeki neşesiyle dikkat çeken sanatçı, gece boyunca enerjisiyle izleyenleri büyüledi. İkinci gün ise uzun süredir nişanlı olduğu Enis Tünay ile romantik bir akşam yemeğindeydi.

 Nihan Akın evlendi mi?

Yalıkavak’ın popüler İtalyan restoranı Xenza’da baş başa yemek yiyen çift, objektiflere samimi pozlar verdi. Asıl bomba ise üçüncü gün patladı! Nihan Akın, yakın dostlarıyla birlikte çıktığı nişanlısının teknesinde şık bir masa kurdurdu. Kutlama, adeta düğün yemeği havasında geçti. Sosyal medyada “Teknede nikâh mı kıyıldı?” yorumları havada uçuştu. Gözlerden kaçmayan detay ise sol elindeki ışıltılı yüzüktü. “Nihan Akın ve Enis Tünay gizlice evlendi mi?” sorusu akıllara düştü. 

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