  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nihan Akın'dan evlilik sinyali

Şarkıcı Nihan Akın ve truzimci nişanlısı Enis Tunay önceki gün Ctiy's Avm'de görüntülendi. Amerika turnesine çıkacağını ve yolculuk öncesi alış veriş yaptığını söyleyen Nihan Akın nişanlısı ile çıkacağı yolculuğun sürprizlere gebe olduğunu söyledi. 

Nihan Akın&#039;dan evlilik sinyali

Amerika'da sahneye çıkacağını ve nişanlısının kendilerini konser sonrası cruz gemisi tatiline çıkaracağını söyleyen Nihan Akın "Şüphelerim arttı, bütün taşlar yerine oturdu, hem Amerika seyahati, hem tatil hem, hem de cruz gemisi sanırım evlenme teklifi alacağım" dedi. 

Nihan Akın&#039;dan evlilik sinyali

NİŞANLISI NETFLİX FİLMİNDE OYNAMIŞ 

Asıl mesleği turuzimcilik olan ve Bodrum ve Marmaris'te mavi tur teknesi sahibi olan Enis Tunay'in henüz yayınlanmayan Netflix dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Nihan Akın&#039;dan evlilik sinyali

Çekimleri Bodrum'da yapılan Below Deck dizisinde oynadığını söyleyen Enis Tunay "Ben mavitur işindeyim, netflix ekibi maviturda geçen ve bir kaptanın başından geçen olayların anlatıldığı dizi için Bodrum'a araştırmaya geldi, benim tekne ile onları gezdirdim ve ardından bana rol teklif ettiler, uzun yıllar Amerika'da yaşamam da  bunda etkili de oldu" dedi.

Enis Tunay henüz yayınlanmayan fakat reklamı verilen Netflix dizisi Below Deck'te önemli bir rol olan kaptanlardan birini canlandırmış.  
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Klimanız Alerjinizi Tetiklemesin!
  Yaşam - Sağlık

Klimanız Alerjinizi Tetiklemesin!

Tuğba Ekinci'den olay açıklama: Fakirler izlemesin bizi, zenginler izlemeye gelsin
  Magazin

Tuğba Ekinci'den olay açıklama: Fakirler izlemesin bizi, zenginler izlemeye gelsin

Afra Saraçoğlu hangi yeni markanın yüzü oldu?
  Magazin

Afra Saraçoğlu hangi yeni markanın yüzü oldu?

Gülben Ergen'den şok karar!
  Magazin

Gülben Ergen'den şok karar!

Tarkan oyunu kullanıp takipçilerine çağrıda bulundu
  Magazin

Tarkan oyunu kullanıp takipçilerine çağrıda bulundu

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje
  Magazin

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje