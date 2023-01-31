Nihan Akın'dan evlilik sinyali

Amerika'da sahneye çıkacağını ve nişanlısının kendilerini konser sonrası cruz gemisi tatiline çıkaracağını söyleyen Nihan Akın "Şüphelerim arttı, bütün taşlar yerine oturdu, hem Amerika seyahati, hem tatil hem, hem de cruz gemisi sanırım evlenme teklifi alacağım" dedi.

NİŞANLISI NETFLİX FİLMİNDE OYNAMIŞ

Asıl mesleği turuzimcilik olan ve Bodrum ve Marmaris'te mavi tur teknesi sahibi olan Enis Tunay'in henüz yayınlanmayan Netflix dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Çekimleri Bodrum'da yapılan Below Deck dizisinde oynadığını söyleyen Enis Tunay "Ben mavitur işindeyim, netflix ekibi maviturda geçen ve bir kaptanın başından geçen olayların anlatıldığı dizi için Bodrum'a araştırmaya geldi, benim tekne ile onları gezdirdim ve ardından bana rol teklif ettiler, uzun yıllar Amerika'da yaşamam da bunda etkili de oldu" dedi.

Enis Tunay henüz yayınlanmayan fakat reklamı verilen Netflix dizisi Below Deck'te önemli bir rol olan kaptanlardan birini canlandırmış.



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