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Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'dan şok açıklamalar!

Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'dan şok açıklamalar! İşte detaylar...

Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'dan şok açıklamalar!

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, babası Prof. Dr. Hakan Candan’dan da üzücü bir haber gelmişti.

Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'dan şok açıklamalar!

Kızının yaşadığı sağlık sorunlarına dayanamayan baba geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Prof. Dr. Hakan Candan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı Kanal D’nin sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta”ya telefonla bağlanarak ilk kez konuştu. Hem kızı Nihal’in sağlık durumunu anlattı hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'dan şok açıklamalar!

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR
“Kızım yaşamak istemiyor” diyen Prof. Dr. Hakan Candan, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm. Kızlarımı defalarca uyardım. O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim. Ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.”

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