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Nicole Kidman Fendi Couture koleksiyonundan seçtiği elbise ile görüntülendi

Nicole Kidman, son filmi "Expats" ın Sydney'deki özel gösteriminde FENDI Couture Sonbahar- Kış 2023 koleksiyonundan seçtiği elbise ile görüntülendi.

Nicole Kidman Fendi Couture koleksiyonundan seçtiği elbise ile görüntülendi

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, son filmi "Expats" ın  Sydney'deki özel gösteriminde  FENDI Couture Sonbahar- Kış 2023 koleksiyonundan seçtiği elbise ile objektiflere yansıdı.

Nicole Kidman Fendi Couture koleksiyonundan seçtiği elbise ile görüntülendi

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