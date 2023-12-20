Nicole Kidman Fendi Couture koleksiyonundan seçtiği elbise ile görüntülendi

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, son filmi "Expats" ın Sydney'deki özel gösteriminde FENDI Couture Sonbahar- Kış 2023 koleksiyonundan seçtiği elbise ile objektiflere yansıdı.

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