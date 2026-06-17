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Nez'den konuşulacak estetik itirafı

Nez'den konuşulacak estetik itirafı

Nez'den konuşulacak estetik itirafı

Nez, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Nez'den konuşulacak estetik itirafı

Şarkıcı, "Estetik doktoruna gittim. 'Senin ihtiyacın yok' diyerek gönderdi. Küçük dokunuşlar var" dedi. Estetik yaptıranların gündem olmasına Nez, "Hayata bir kere geliyoruz. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız onu yapın" diye konuştu. Şarkıcı, "Estetik olmamayı neye borçlusunuz?" sorusuna, "Botoks yaptırdım. Estetik yaptırmadım. Gen herhalde... Bir gün gelecek benim de ihtiyacım olacak" yanıtını verdi.

 Nez'den konuşulacak estetik itirafı

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Önümüzdeki ay kitabım çıkacak. Çok istiyordum. 'Oysa Şarkım Hiç Susmadı' ismi... İsim yazmadım eserde ama insanlar, 'Acaba kim bu?' diyecek. Herkesi affettiğim için kendimi anlattım. Kitaptan herkes bir parça alacak. Belki şiirimden ve şarkımdan bir şey alacaklar. Birey için hiçbir şey yazmadım. Erkekler yazsın ben niye yazıyorum. Geçmişte kalmış uğurladık. Tanju Okan için proje yapılacak. 'Hancı' şarkısını seslendirdim" diye cevap verdi.

 Nez'den konuşulacak estetik itirafı

Danslarıyla gündemde olan Nez, "Manifest grubu çok iyi. Kostümlerine baktığım zaman ilk çıktığım yıllardaki kostümleri görüyorum. Çok güzel dans ediyorlar. Çok destekliyorum. Gençleri desteklemek lazım. Bir insan hem şarkı söylemeli hem dans etmeli... Yapamıyorsa yapmasın. Yapamayan için kötü duruyor. Hadise'nin danslarını da beğeniyorum. Benden hemcinslerime kötü laf çıkmaz" açıklamasını yaptı.

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