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‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!

‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı! İşte detaylar...

‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği Neyzen, 50 oyunla Türkiye’den onbinlerce tiyatroseverle buluştu. Geçtiğimiz sezondan beri kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’in ekibi 50. oyun sonrasında pasta keserek başarılarını kutladı.

 ‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Neyzen’ 50 oyunda ülkeyi karış karış dolaştı. İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Bodrum, Antalya, İstanbul, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde sahnelenen oyun onbinlerce tiyatroseverle buluştu. Dün akşam Maximum Uniq Box’ta sahnelenen ‘Neyzen’ sonrasında tüm ekip 50. oyunu kuliste pasta keserek kutladı.

 ‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in oyunculuğu ile sahnede herkesi büyülediği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

 ‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!


Caddebostan Kültür Merkezi, Bostancı Gösteri Merkezi, Maximum Uniq, DasDas, Moi Sahne, Meb Şura, Kadıköy Halk Eğitim, Özgürlük Parkı, Nurol Kültür Merkezi, Burda Pgm Sahnesi, Suat Taşer, Komedi Kulüp, Aspendos, KüçükçiftlikPark başta olmak üzere sayısız mekanda seyirciye ulaşan oyun Mart ve Nisan ayında İstanbul ve Ankara’da sahnelenmeye devam edecek.

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