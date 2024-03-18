Neye niyet neye kısmet

Programda kariyerine başlama hikayesini anlatan Murat Balcı, herkesi güldürdü. “Ben ilk başta pop star yarışmasına kayıt yaptırmak için gittim. Fakat o kadar büyük bir izdiham vardı ki otelin camları falan kırılıyordu, bizi güvenlik oradan savuşturunca yan otelde de ki Türkiye’nin Yıldızları Yarışması’na gittim. Bari burada yarışayım dedim. Bir anda yarışmada buldum kendimi” dedi.

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