 Nevra Serezli ve Murat Serezli aynı gecede ödüllendirildi!

Sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı 14. Mood Ödülleri, MKM’de unutulmaz bir geceye sahne oldu. Gecede, ‘Yılın Adamı’ ödülüne başarılı oyuncu Murat Serezli layık görülürken, Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Türk tiyatrosunun efsane ismi Nevra Serezli’ye verildi.



ANNE-OĞUL AYNI SAHNEDE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Murat Serezli, ödül töreninde yaptığı çarpıcı konuşmasıyla büyük alkış aldı.Sözleriyle hem salondakileri duygulandıran hem de ilham veren Serezli, “Burada olmak ve bu ödülü almak benim için tarif edilemez bir onur. Her ne kadar ödüllendirilen kişi birey de olsa, başarı asla tek başına kazanılamaz. Bu yolculukta ailemiz, çalışma arkadaşlarımız ve dostlarımız bize eşlik eder. Gayemizden sapmadığımız sürece, onların katkılarıyla olmak istediğimiz yere ulaşırız. Çalışırken en büyük motivasyonlarımdan biri bu güzel ülkemizin geleceğine duyduğum umuttur. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiğim bir sözü vardır: ‘Büyük işler, önemli atılımlar yalnızca hep birlikte çalışarak elde edilir.’ Hepimiz üzerimize düşeni yaparak daha adil, daha eşit, bilimsel ışığın peşinde, özgür ve kardeşçe yaşayan bir Türkiye’yi birlikte inşa edebiliriz. Bu ödülün bana verdiği sorumluluğun da bilincindeyim. Başarı, yalnızca geçmişe bir selam değil, aynı zamanda geleceğe karşı bir taahhüttür. Bu da bize bir sorumluluk yükler. Geleceğinizin güzelliklerle dolu olmasını dilerim” diye konuştu.

NEVRA SEREZLİ “HAYALİM GERÇEK OLDU

Ödüllerini aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nevra Serezli, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bir anne için evladıyla aynı sahnede ödül almak tarifsiz bir duygu. Bu hep hayalini kurduğum bir andı ve bunu gerçekleştirdik. Metinciğim (Serezli) de aramızda olsaydı bu an çok daha özel olurdu. Murat’ın konuşması beni çok gururlandırdı. Onunla iftihar ediyorum, gurur duyuyorum."

TİYATRO SAHNESİNDE BULUŞMA HAYALİ

Murat Serezli, annesiyle bir gün tiyatro sahnesinde birlikte yer alma hayalini şu sözlerle paylaştı: “Dizi ve filmde beraber çalıştık ama tiyatro sahnesinde henüz yan yana gelmedik. Umarım bir gün bu hayalimizi gerçekleştiririz. Ayrıca sunucusu olduğum bir törende anneme Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü takdim etmiştim. Ödülden sonra 'Nevra Hanım, sizi sahneden almıyoruz, bir ödülümüz daha var' dedim. Etrafına bakınıp 'Acaba ne olabilir?' diye düşünürken arkasından sarılıverip 'En Tatlı Anne Ödülü' dedim. Bu da bize unutulmaz bir anı oldu."

ELEŞTİRİ BAŞARIYI GETİRİR

Anne-oğulun profesyonel ilişkisi de dikkat çeken konular arasındaydı. Nevra Serezli, oğlunun dizilerini izleyip detaylı eleştiriler yaptığını söyleyerek, “Gece 12’de arayıp tüm övgü ve eleştirilerimi söylerim. Ama işte böyle böyle bugünlere geldi. Oyunculuğu hayalimdeki seviyeye ulaştı,” dedi.

Murat Serezli ise annesinden gelen eleştirilerin kendisi için çok değerli olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Eleştirmediği zaman kızıyorum! Ondan gelen dostça tavsiye ve eleştiriler benim için en kıymetli rehber. Birbirimizi acımasızca eleştiririz ama bu her zaman daha iyiye ulaşmamızı sağlıyor.”

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