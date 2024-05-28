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Nevra Serezli'den 'Sihirli Annem' itirafı

Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden olan 'Sihirli Annem'de 'Dudu' karakterini canlandıran Nevra Serezli, yayınlandığı döneme damga vuran yapım hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Nevra Serezli'den 'Sihirli Annem' itirafı

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa, pembe konuları ve özel konukları ile devam ediyor. Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Nevra Serezli oldu. Kariyeri ve özel hayatı ile ilgili soruları cevaplayan Serezli, etek giyen erkekler için de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Nevra Serezli'den 'Sihirli Annem' itirafı

SOKAKTA ETEKLİ ERKEK GÖRMEK İSTEMEM

Uzman Psikolog Özlem Esra Ada’nın sorularını içtenlikle yanıtlayan Nevra Serezli, son dönemde moda olan ve erkeklerin ojeli tırnaklar ile gezdiği, etek giydiği görüntüler ile ilgili de konuştu. Sokakta ojeli, otrişli etekli erkek görmek istemem diyen Serezli “ Eğer ki ojeyi sahneden şov için yapıyorsa, bir yere kadar anlayabilirim ama sokakta yürürken asla görmek istemem. Bu sene Eurovision’u da öyle bir şarkıcı kazanmış gördüm çok kötüydü” şeklinde konuştu. Serezli ayrıca bu akıma modacıların sebep olduğunu ve onların defilelerde bu akımı öne çıkardıklarını söyledi.

Nevra Serezli'den 'Sihirli Annem' itirafı

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ BANA ZEVK VERMEDİ 

Dönemin başarılı yapımlarından olan Sihirli Annem dizisi ile ilgili de konuşan Serezli “ Sihirli annem dizisi bana zevk vermedi çünkü rolüm çok kolaydı, oyuncu dediğin oynarken zorlanmalı, gece eve gittiğinde uykuları kaçmalı, ben yarın nasıl oynayacağım diye düşünmekten uyuyamamalı. Ben dizide oynarken 6 sezon boyunca hiç uykularım kaçmadı ne yapacağım belliydi yaptım evime geldim” dedi.

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