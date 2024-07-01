Nevra Günay'dan Selami Şahin şarkısı 

Söz ve müziği ünlü sanatçı Selami Şahin'e ait olan bu eser, Nevra Günay'ın eşsiz yorumu ve Semih Erdoğan'ın müzik yönetmenliğinde yeniden hayat buluyor. Teklinin klibi, yönetmen Ali Eşitmez imzası taşıyor.

SANATÇININ ZENGİN MÜZİĞİ YOLCULUĞU



21 Mart 1975'te İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğan Nevra Günay, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. İlk müzik eğitimini Ödemiş Mûsiki Cemiyeti’nde alan sanatçı, Ege Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde eğitimini sürdürdü. 1998'de TRT İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı olarak kariyerine başladı ve 2014 yılında TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu.

Sanatçı, müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza attı. 2011 yılında TRT'den Solo albümler serisi adı altında 12 şarkılık bir albüm çıkardı. 2020 yılında, "Kırmızı Buğday" adlı albümünde yer alan şarkısı "Dilim Susar" ile büyük beğeni topladı.

SANATINA OLAN TUTKUSU



Nevra Günay, müzik dışında tiyatro ve kamera önü oyunculuğuna da ilgi duydu ve Art Academy İzmir'den bu alanda eğitim aldı. Sanatçı, müziğin yayılması ve sevilmesine katkıda bulunmak amacıyla birçok dernek ve yardım kuruluşunun etkinliklerinde gönüllü olarak görev aldı.

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