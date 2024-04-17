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NetWork Limited Koleksiyonu ile zamanın ötesinde bir şıklık

NetWork İlkbahar/Yaz 2024 sezonunda el işçiliğinin ve özel kumaşların öne çıktığı Limited koleksiyonunda yer alan parçaları ile kendinizi özel hissedeceksiniz. Modern çizgileri, yüksek kaliteli malzemeleri ve özgün tasarımlarıyla zarafeti ve şıklığı temsil eden NetWork Limited, ustalıkla işlenen detayları ile modern kadınları ve erkekleri yeni sezonda eşsiz bir moda şölenine davet ediyor.

NetWork Limited Koleksiyonu ile zamanın ötesinde bir şıklık

 

Limited kadın koleksiyonunda yer alan parçalar, ipeğin asil dokusundan ilham alıyor. Özel günler ve günlük kullanım için uyarlanmış ipek gömlek ve bluzlar, kadınların doğal şıklığını ön plana çıkarıyor. Etek ve elbiselerde kullanılan ince detaylar ve özgün kesimler, her parçayı benzersiz kılıyor. 

 

NetWork Limited Koleksiyonu ile zamanın ötesinde bir şıklık

El işçiliğini yansıtan ve nakış detaylı deri mont grubu ile öne çıkan Limited koleksiyonunu modern ve sofistike tasarımları ile zamansızlığın altını çiziyor. Triko ürünlerde, özel ajur tekniği ile örülmüş hırka ve süveterler ile eforsuz şıklığı yakalarken; tüvit, ekose, ipek tül ve devore baskılı aplike kumaşları ile modern ve iddialı görünümlere imza atmanıza olanak sağlıyor.

NetWork Limited Koleksiyonu ile zamanın ötesinde bir şıklık

Ekru renginin hâkim olduğu koleksiyonda nar çiçeği ve gold renkleri ise dinamik ve cesur duruşa atıfta bulunuyor. Kusursuz işçiliği ve kalitesi ile NetWork Limited koleksiyonu, her bir parçanın benzersiz bir hikayesi ve karakteri olduğunu vurgulayarak, kullanıcılarına özel bir moda deneyimi sunuyor. NetWork’ün Limited Koleksiyonu şıklık, kalite  ve konforu bir arada arayanlar için ideal bir tercih.

NetWork Limited Koleksiyonu ile zamanın ötesinde bir şıklık

Erkek koleksiyonunda yer alan parçalar, NetWork’ün erkeklere yönelik yenilikçi ve sınır tanımayan tasarım anlayışını yansıtıyor. Koleksiyonda yer alan sınırlı sayıda üretilen özel İtalyan kumaşlı takım elbiseler modern erkeklerin beğenisini topluyor. İşçiliği ile öne çıkan takımlar ve deri ceketler günün her saati için konforlu şıklığı vadediyor. Her bir parça, fonksiyonellik ve estetiği birleştirerek, erkek modasında yeni bir sayfa açıyor.

 

Modern kadın ve erkeklerin gardırobunda zamansızlığın altını çizen Limited koleksiyonunu yakından incelemek için NetWork mağazalarına ve network.com.tr online adresine davetlisiniz.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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