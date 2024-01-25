NetWork ile kapsül kış gardırobu

Kadın koleksiyonundaki; kaban & mont, kazak, blazer ceket, jean, pantolon ve basic t-shirtler, kapsül kış gardırobunuzu tamamlamanıza ve hybrid stile uygun minimal şıklıkta kış görünümlerine imza atmanıza olanak sağlıyor. NetWork’te soğuk havalarda sıcak tutacak ve kış stilinizi yükselten kaban ve montlar aynı zamanda yatırımlık tasarımlardan oluşuyor. Hem günlük hem de ofis stilinizin anahtar parçaları olan blazerlar, deri ceketler ve pantolonlar gardırobunuzun vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Açık ve nötr tonlardaki kazak ve hırkalar ise jean ve pantolonlarla kolayca kombinlenerek konforlu sade ve şık görünümleri yansıtıyor. NetWork’ün yüksek kumaş kalitesini yansıtan ve her kombinin olmazsa olmazı basic t-shirt ve bluzlar ise gardırobunuzda mutlaka yer alması gereken parçalar arasında yerini alıyor.

NetWork’ün erkek kapsül kış gardırobunu ise, konforlu ve şık stili yansıtan zamansız ve modern tasarımları ile kaban & mont, kazak, blazer ceket, jean, pantolon ve basic tişörtler oluşturuyor. Günlük şehir hayatında, ofiste ve hafta sonu stili için anahtar parçalardan olan blazerlar, ceketler ve pantolonlar gardırobunuzun vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Siyah, kahve, bej, ekru ve nötr tonlardaki kazak ve hırkaları blazer ceket ve jeanlerle kombinleyebilir ve minimal bir kapsül kış gardırobu oluşturabilirsiniz.

Kapsül gardırobun vazgeçilmezleri ve NetWork’ün zamansız parçalarını yakından incelemek için mağazalara ve NetWork Online’a davetlisiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.