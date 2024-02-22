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Netflix, Berkun Oya imzalı mini dizi Kuvvetli Bir Alkış’ın fragmanını paylaştı

Netflix, Berkun Oya imzalı yeni mini dizi Kuvvetli Bir Alkış’ın resmi fragmanını paylaştı. Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu’nu buluşturan; yaşama, evliliğe ve ebeveynliğe dair alışılmışın dışında bir perspektif sunan mini dizi, 29 Şubat’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te.

Netflix, Berkun Oya imzalı mini dizi Kuvvetli Bir Alkış’ın fragmanını paylaştı

Anne, baba ve portakalda bir vitaminden olduğu günlere hasretle bağlı bir çocuk… Merkezine çekirdek bir aileyi alarak on yıllara yayılan Kuvvetli Bir Alkış, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını anlatıyor. Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti, çocukları Metin’in (Cihat Süvarioğlu) aralarına katılmasıyla bir aileye dönüşürken, Metin, bu hayatın içerisinde kendi varoluşunun doğasını sorguluyor. 

Netflix, Berkun Oya imzalı mini dizi Kuvvetli Bir Alkış’ın fragmanını paylaştı

Yapımını Krek Film’in üstlendiği altı bölümden oluşan Kuvvetli Bir Alkış, sıra dışı bir mizahla desteklenen, gerçekçilikle örülmüş özgün anlatımıyla izleyiciyi bir kez daha etkilemeye hazırlanıyor.

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