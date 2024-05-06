Netflix, başrolünde Kaan Urgancıoğlu’na yer veren 'Sen Büyümeye Bak’tan yeni bir fragman paylaştı

Melisa’nın ölümüyle baş başa kalan Fırat (Kaan Urgancıoğlu) ve Can (Mert Ege Ak), yaşadıkları derin acıya rağmen hayatlarına devam edebilmek için birbirlerine kenetlenir. Birbirlerini tanımaya çalışırken bir yandan da iyileştiren ikilinin umut dolu büyüme hikayesi Sen Büyümeye Bak, 23 Mayıs'ta tüm dünyayla aynı anda yalnızca Netflix'te.

Sen Yaşamaya Bak’ın devam filminde başroldeki Kaan Urgancıoğlu'na, yetenekli oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Taff Pictures & Gig Productions tarafından üstlenilen yapımın senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise 'Ketche' olarak tanınan Hakan Kırvavaç oturuyor.

Sen Büyümeye Bak hakkında:

Fırat ve Can, Melisa'yı kaybettikten sonra onu asla unutmamaya söz verirken, kendileri için küçük bir dünya yaratmaya çalışırlar. Ortak bir acıyla bağlanan bu ikili, hem iki taze ev arkadaşı hem de bir baba ve oğul olurlar. Her ikisi için de zor geçen bir yılın ardından Fırat, aşkı yeniden bulmasına yol açacak tesadüfler ile karşılaşır ve hayatlarına yeni biri girer.

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