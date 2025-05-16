 Nesrin Cavadzade'den yatak pozları!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Bakü'ye gitti.



Oyuncu, yatak içinden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Cavadzade'ye binlerce beğeni geldi.



Oyuncu, "Haftada fört kez uçağa binmekten son karedeki gibi olsam da, çaktırmıyorum.

Bakü'de olmak her zaman çok güzel" notuyla kareleri yayınladı.

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