Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  

Uraz Kaygılaroğlu ile videosuyla gündem olan Nesrin Cavadzade, L'Officiel Türkiye dergisine kapak oldu.

Oyuncunun, fotoğrafları da gündem oldu.



Cavadzade, "Aşk, uğruna mücadele etmeye değer tek şey dedi.

Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.



Cavadzade, son olarak Gökhan Alkan ile nişanlanmış, evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.

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