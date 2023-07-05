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Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  

Adı birçok kişiyle anılan Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  

Uraz Kaygılaroğlu ile videosuyla gündem olan Nesrin Cavadzade, L'Officiel Türkiye dergisine kapak oldu.

Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  

Oyuncunun, fotoğrafları da gündem oldu.

Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  
Cavadzade, "Aşk, uğruna mücadele etmeye değer tek şey dedi.

Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  

Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  
Cavadzade, son olarak Gökhan Alkan ile nişanlanmış, evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.

 

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