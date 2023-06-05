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Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı

Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. İşte haberin detayları...

Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı

Başarılı oyuncu Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı.

 Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı

İki yıldır 'Thenesyeldan' markasıyla kozmetik sektöründe hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Neslihan Yeldan, yurtdışında sıkça kullanılan 'duş yağı' kültürünü Türkiye'ye taşıyor. Yeldan, hem duş jeli hem de nemlendirici olarak kullanılabilen ürünü Türkiye'de ilk kez kendi markası adı altında piyasaya çıkarıyor.

Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı

"İnsanları mutlu etmeyi misyon edindim"

Markasındaki tüm ürünleri öncelikle kendisinin deneyimlediğini sonrasında insanlara sunduğunu söyleyen ünlü oyuncu "Ürünlerimi önce ben kullanıyor beğenirsem satışa sunuyorum. Markam "Küçük mutluluklar dükkanı" olarak insanların zihninde yer etti. Bundan daha büyük bir keyif olabilir mi? Amacım ticaret yaparken sadece para kazanmak değil, insanları mutlu edebilmek, yüzlerini güldürebilmek. Böyle bir misyon edindim." dedi.

Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı

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