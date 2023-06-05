Başarılı oyuncu Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı.

İki yıldır 'Thenesyeldan' markasıyla kozmetik sektöründe hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Neslihan Yeldan, yurtdışında sıkça kullanılan 'duş yağı' kültürünü Türkiye'ye taşıyor. Yeldan, hem duş jeli hem de nemlendirici olarak kullanılabilen ürünü Türkiye'de ilk kez kendi markası adı altında piyasaya çıkarıyor.

"İnsanları mutlu etmeyi misyon edindim"

Markasındaki tüm ürünleri öncelikle kendisinin deneyimlediğini sonrasında insanlara sunduğunu söyleyen ünlü oyuncu "Ürünlerimi önce ben kullanıyor beğenirsem satışa sunuyorum. Markam "Küçük mutluluklar dükkanı" olarak insanların zihninde yer etti. Bundan daha büyük bir keyif olabilir mi? Amacım ticaret yaparken sadece para kazanmak değil, insanları mutlu edebilmek, yüzlerini güldürebilmek. Böyle bir misyon edindim." dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.