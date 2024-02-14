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Neslihan Demir'i görenler şaşırdı!

Neslihan Demir'i görenler şaşırdı! İşte detaylar...

Neslihan Demir'i görenler şaşırdı!

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir (40), önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Neslihan Demir'i görenler şaşırdı!
Ütü almaya geldiğini söyleyen eski voleybolcu, "Evde ütü yoktu. Almaya geldim" dedi.

 Neslihan Demir'i görenler şaşırdı!


Demir'in saçını boyamadığı ve beyazladığı görüldü. Poz veren eski voleybolcu, ütü aldıktan sonra evine geçti.

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