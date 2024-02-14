 Neslihan Demir'i görenler şaşırdı!

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir (40), önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Ütü almaya geldiğini söyleyen eski voleybolcu, "Evde ütü yoktu. Almaya geldim" dedi.



Demir'in saçını boyamadığı ve beyazladığı görüldü. Poz veren eski voleybolcu, ütü aldıktan sonra evine geçti.

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