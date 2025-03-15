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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk fotoğraf geldi! Çift bebeklerinin ismini açıkladı!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk fotoğraf geldi! Çift bebeklerinin ismini açıkladı! İşte detaylar...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk fotoğraf geldi! Çift bebeklerinin ismini açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde anne baba olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bebekleriyle birlikte ilk fotoğrafı paylaştı. Mutluluklarını sevenleriyle paylaşan çift, minik bebeklerinin ismini de açıkladı. İkili, oğullarına Aziz ismini verdi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk fotoğraf geldi! Çift bebeklerinin ismini açıkladı!

Takipçileri ve hayranları, bebeklerinin adını ve fotoğraflarını büyük bir heyecanla karşılarken, çifte tebrik mesajları yağdı.

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