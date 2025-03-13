Neslihan Atagül önce New York sonra Roma'da

Neslihan Atagül, tek Türk isim olarak dahil olduğu ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okuyan 'I AM' kampanyası, New York Times Square’deki Nasdaq Kulesi'nden altı ay sonra, şimdi de Roma'da Trevi Çeşmesi üzerinde, büyük bir törenle sergilendi.



Oyuncu, hamileliği nedeniyle malesef etkinliğe katılamadı.

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