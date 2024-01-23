 Neslihan Atagül Miami’de gerçekleşen Turkısh Drama Gala Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı!

Neslihan Atagül Doğulu, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu.

Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine,

22 Ocak’ta Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende başarılı oyuncu sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi.

Universal Cinergia Dubbing ev sahipliğinde yapılan geceye Özgür Masur tasarımı ile katılan ve güzelliği ile tüm davetlileri hayran bırakan oyuncu, sahnede teşekkür konuşmasını İspanyolca olarak gerçekleştirdi.

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