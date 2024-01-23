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Neslihan Atagül Miami’de gerçekleşen Turkısh Drama Gala Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı!

Neslihan Atagül Miami’de gerçekleşen Turkısh Drama Gala Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı! İşte detaylar...

Neslihan Atagül Miami’de gerçekleşen Turkısh Drama Gala Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı!

Neslihan Atagül Doğulu, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu.

 Neslihan Atagül Miami’de gerçekleşen Turkısh Drama Gala Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı!

Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine,

 Neslihan Atagül Miami’de gerçekleşen Turkısh Drama Gala Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı!

22 Ocak’ta Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende başarılı oyuncu sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi.

 Neslihan Atagül Miami’de gerçekleşen Turkısh Drama Gala Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı!

Universal Cinergia Dubbing ev sahipliğinde yapılan geceye Özgür Masur tasarımı ile katılan ve güzelliği ile tüm davetlileri hayran bırakan oyuncu, sahnede teşekkür konuşmasını İspanyolca olarak gerçekleştirdi.

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