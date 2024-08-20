 Neslihan Atagül'den hamilelik pozu!

Çocuk bekleyen Neslihan Atagül, hamilelik pozu verdi.



Oyuncu, karnının çıktığı kareyi Instagram'dan paylaştı.

Atagül, "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz.



Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!" diye yazdı.

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