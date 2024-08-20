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Neslihan Atagül'den hamilelik pozu!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den hamilelik pozu! İşte detaylar...

Neslihan Atagül'den hamilelik pozu!

Çocuk bekleyen Neslihan Atagül, hamilelik pozu verdi.

Neslihan Atagül'den hamilelik pozu!
Oyuncu, karnının çıktığı kareyi Instagram'dan paylaştı.

 Neslihan Atagül'den hamilelik pozu!

Atagül, "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz.Neslihan Atagül'den hamilelik pozu!


Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!" diye yazdı.

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