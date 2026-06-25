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Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti

Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti

Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti

MagazinSortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener 88 yaşında hayatını kaybetti.

Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti

Bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşayan Tevfik Yener'in çoklu organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybettiği öğrenildi.

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