Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti

MagazinSortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşayan Tevfik Yener'in çoklu organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybettiği öğrenildi.

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