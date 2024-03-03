60 yaşındaki Tolga Savacı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Sanatçı, New Jersey'de hayatını kaybetmişti.

Eşi Nermin Bezmen Instagram'dan mesaj yayınladı. Bezmen, "Canım sevdiceğim Tolga’cığımın yaradana yolculuğunda, arayan, yazan, sevgi ve şefkat bezeli tesellileri ve dualarıyla yanımızda olan, derin ve çaresiz acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, sosyal medya arkadaşlarımıza, sevdiceğimin hayranlarına, sanat-edebiyat- protokol-iş- basın dünyasından hüznümüze katılanlara kendim, sevgili görümcelerim Sibel ve Zeynep, Tolga’cığımın biricik oğlu sevgili Atilla, canım çocuklarım Pamira, Shawn, Pamir Cazım ve Ariella, melek torunlarım Pia, Shaya, Luna adına sonsuz teşekkür ediyorum!" dedi.

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