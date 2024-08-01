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Nergis Kumbasar Bodrum'da satılan bin 200 TL'lik lahmacun için bakın ne dedi?

Nergis Kumbasar Bodrum'da satılan bin 200 TL'lik lahmacun için bakın ne dedi? İşte detaylar...

Nergis Kumbasar Bodrum'da satılan bin 200 TL'lik lahmacun için bakın ne dedi?

Nergis Kumbasar, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Nergis Kumbasar Bodrum'da satılan bin 200 TL'lik lahmacun için bakın ne dedi?

Tatille ilgili konuşan oyuncu, "Bodrum'a gittim. Ben öyle herkesin çok acayip fiyatlara yedikleri yerlere gitmemeyi tercih ediyorum" dedi.

Nergis Kumbasar Bodrum'da satılan bin 200 TL'lik lahmacun için bakın ne dedi?

Bin 200 TL'lik lahmacun için Kumbasar, "İçinde anca pırlanta olması lazım" diyerek, espri yaptı.

 Nergis Kumbasar Bodrum'da satılan bin 200 TL'lik lahmacun için bakın ne dedi?

Projelerinden bahseden oyuncu, "Televizyonla ilgili görüşmelerim var. 'Etekler ve Pantolonlar' oyunumuz var.  Onun dışında bir oyun görüşmesi yapıyorum" ifadelerini kullandı. Kumbasar, hayranlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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