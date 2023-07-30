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Nejat İşler eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili soruya verdiği cevapla şok etti!

Nejat İşler eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili soruya verdiği cevapla şok etti! İşte detaylar...

Nejat İşler eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili soruya verdiği cevapla şok etti!

Nejat İşler, Beyoğlu Corridor adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Nejat İşler eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili soruya verdiği cevapla şok etti!
Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden İşler “Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek” dedi. Muhabirlerin “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusuna “Şu anda iş var abi” yanıtını verdi.

 Nejat İşler eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili soruya verdiği cevapla şok etti!

Muhabirlerin “Sizi bu duruma getiren, böyle olmanıza neden olan geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?” sorusuna İşler “51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin” yanıtını verdi.

Nejat İşler eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili soruya verdiği cevapla şok etti!

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