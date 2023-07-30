Nejat İşler, Beyoğlu Corridor adlı mekandan çıkarken görüntülendi.



Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden İşler “Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek” dedi. Muhabirlerin “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusuna “Şu anda iş var abi” yanıtını verdi.

Muhabirlerin “Sizi bu duruma getiren, böyle olmanıza neden olan geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?” sorusuna İşler “51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin” yanıtını verdi.

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