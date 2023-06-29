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Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç bikinili görüntülendi

Berrak Tüzünataç, önceki gün Bodrum'daki bir plajda görüntülendi. Tüzünataç'a bir erkek arkadaşı da eşlik etti

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç bikinili görüntülendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Berrak Tüzünataç, Bodrum tatilini sürdürüyor.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç bikinili görüntülendi
Tüzünataç, yanındaki erkek arkadaşı ile gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç bikinili görüntülendi
Sıcaktan bunalan oyuncu, ilerleyen saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç bikinili görüntülendi

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