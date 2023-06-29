Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç bikinili görüntülendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Berrak Tüzünataç, Bodrum tatilini sürdürüyor.



Tüzünataç, yanındaki erkek arkadaşı ile gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.



Sıcaktan bunalan oyuncu, ilerleyen saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.