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Nejat Alp’ten Işın Karaca’ya cevap: "Üç gün üzüntüden uyuyamadım!"

Nejat Alp’ten Işın Karaca’ya cevap: "Üç gün üzüntüden uyuyamadım!"

Nejat Alp’ten Işın Karaca’ya cevap: "Üç gün üzüntüden uyuyamadım!"

Türk müziğinin usta ismi sanatçı Nejat Alp, uzun yılların ardından yapımcılığını Hüseyin Usta’nın üstlendiği ‘Bitsin Artık’ isimli yeni şarkısını Diamond Media etiketiyle yayınladı.

 Nejat Alp’ten Işın Karaca’ya cevap: "Üç gün üzüntüden uyuyamadım!"

Çalışmasını İstanbul’da kliplendiren sanatçı,çok güzel bir işe imza attıklarını ve tam bir yaz klibinin ortaya çıktığını dile getirirken Işın Karaca’nın ‘Bana birileri söyledi.

 Nejat Alp’ten Işın Karaca’ya cevap: "Üç gün üzüntüden uyuyamadım!"

Nejat Alp çok zor durumdaymış maddi ve manevi yardıma ihtiyacı varmış’ açıklamalıyla ilgili de konuştu.

 Nejat Alp’ten Işın Karaca’ya cevap: "Üç gün üzüntüden uyuyamadım!"

ÜÇ GÜN ÜZÜNTÜDEN UYUYAMADIM!
Nejat Alp, "Işın Karaca’nın kendisiyle hiç tanışmadım. Kötü niyetle söylemiyordur mutlaka iyi niyetlidir ama insan bir teyid etmez mi. Arayıp ulaşıp gerçekten böyle bir şey var mı diye sormaz mı... Söylenenler Nejat Alp çok zor durumda maddi ve manevi diyor çok üzüldüm üç gün uyuyamadım.

Nejat Alp’ten Işın Karaca’ya cevap: "Üç gün üzüntüden uyuyamadım!"
55 senedir bu sektörde çok çalıştım. Hâlâ daha çalışıyorum maddi ve manevi hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Beni tanıyanlar zaten bunu iyi bilir.Bu açıklamalar karşısında hem çok şaşkınım hemde çok üzüldüm gerçekten" dedi.

 

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