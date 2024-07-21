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Nefiye Dilbay “Rüzgara Aşık” ile çok iddialı

Nefiye Dilbay yeni teklisi “Rüzgara Aşık”ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Nefiye Dilbay “Rüzgara Aşık” ile çok iddialı

Sahne çalışmalarına da ara vermeden devam eden Dilbay 2023 yazında “Bir Var Bir Yok” teklisi ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmıştı. Yükselişini sözü ve müziği Zeki Güner’e ait “Rüzgara Aşık” ile devam ettiriyor.

Nefiye Dilbay “Rüzgara Aşık” ile çok iddialı

Modern düzenlemesinin yanı sıra yüksek tempolu dinamik davul ve bas sesleri ile de öne çıkan parçanın düzenlemesinde Celil Yavuz imzası var. Türkçe pop’un duygusal melodilerinin hissedildiği parçanın mix ve mastering’ini ise IMS üstlendi. Okan Mavzer yönetmenliğinde kliplenen “Rüzgara Aşık”ta Dilbay’ın Özgür Yüksel stylinginde giyindi.

“Rüzgara Aşık” 19 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yayında, klibi ise NetD kanalında!

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