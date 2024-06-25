Nefise Karatay fotoğrafının filtre olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi!

Nefise Karatay, tekne tatiline çıktı.



Sunucunun paylaştığı fotoğrafının filtre olduğu yazıldı.



Karatay, videoyla cevap verdi.



Sunucu, yüzünün pürüzsüz olmasını ise açıkladı.



Karatay, "Yaz-kış beyaz kalmayı tercih ediyorum. Bu kadar güneşin altında ben devamlı gölge kovalıyorum ve sonuç olarak hiç güneş lekem olmadı" dedi.

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