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Nefise Karatay fotoğrafının filtre olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi!

Nefise Karatay fotoğrafının filtre olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi! İşte detaylar...

Nefise Karatay fotoğrafının filtre olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi!

Nefise Karatay, tekne tatiline çıktı.

Nefise Karatay fotoğrafının filtre olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi!
Sunucunun paylaştığı fotoğrafının filtre olduğu yazıldı.

Nefise Karatay fotoğrafının filtre olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi!
Karatay, videoyla cevap verdi.

Nefise Karatay fotoğrafının filtre olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi!
Sunucu, yüzünün pürüzsüz olmasını ise açıkladı.

Nefise Karatay fotoğrafının filtre olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi!
Karatay, "Yaz-kış beyaz kalmayı tercih ediyorum. Bu kadar güneşin altında ben devamlı gölge kovalıyorum ve sonuç olarak hiç güneş lekem olmadı" dedi.

 

 

 

 

 

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