  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları. İşte detaylar...

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları

Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile hayatını birleştirdi.

 Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları

Karatay'ın, bu evliliğinden 2015 yılında kızı Maya dünyaya geldi.

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları
Sunucu, Anneler Günü'nde kızıyla fotoğraflarını paylaştı.

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları
Maya'nın annesine benzerliği dikkat çekti.

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımlarıNefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
  Gündem

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Koray Avcı'dan albüm müjdesi!
  Magazin

Koray Avcı'dan albüm müjdesi!

Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor
  Kültür - Sanat

Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş
  Magazin

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş

VIP İstanbul Güzellik Merkezi'nden çifte ödül!
  Hayatın İçinden

VIP İstanbul Güzellik Merkezi'nden çifte ödül!

Müge Boz'un AVM tarzı!
  Magazin

Müge Boz'un AVM tarzı!