 Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları

Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile hayatını birleştirdi.

Karatay'ın, bu evliliğinden 2015 yılında kızı Maya dünyaya geldi.



Sunucu, Anneler Günü'nde kızıyla fotoğraflarını paylaştı.



Maya'nın annesine benzerliği dikkat çekti.

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