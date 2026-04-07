Neco, kızı Zeynep Özyılmazel’e ateş püskürdü

Sanatçı Neco, Aslı Şafak’la İşin Aslı programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Kızı Zeynep Özyılmazel hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Neco, hem geçmişe dair sitem etti hem de dikkat çeken övgülerde bulundu.



TÜRKİYE’DE POPÜLER MÜZİK YAPILMIYOR

Müzik sektörüne yönelik eleştirilerde bulunan Neco, günümüzde yapılan işleri sert sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’de popüler müzik yapılmıyor, bir rezalet. İnsanların hislerine hitap eden müzik yapılmıyor. Bu yüzden benim şarkım tokat gibi geldi.”



49 YIL SONRA DEĞER GÖRDÜ

Sanatçı, yıllar önce çıkardığı “Seni Bana Katsam” şarkısının ilk döneminde ilgi görmediğini ancak yıllar sonra değer kazandığını söyledi: “Seni Bana Katsam’ı 49 yıl önce çıkardığımda hiç tutmadı, radyolarda bile çalınmadı. 49 yıl sonra değer görmesi çok hoşuma gitti. İyi yapılan iş kömürlükteki elmas gibi bir gün parlıyor.”

İLK FARK EDEN ZEYNEP’Tİ

Kızıyla uzun süredir konuşmadıklarını belirten Neco, buna rağmen onun müzikal bakışını takdir etti: “Bu şarkının ne kadar iyi olduğunu Türkiye’de ilk fark eden benim kızım Zeynep’ti. Uzun zamandır konuşmuyoruz. Gençken bana ‘şarkıcı olmak istiyorum’ dediğinde ‘senden şarkıcı olmaz’ demiştim.”

ZEYNEP’İN SAHİP OLDUĞU NİTELİKLERİN HİÇBİRİNE SAHİP OLMAYAN İNSANLAR TÜRKİYE’DE ŞÖHRET OLDULAR

O gençken bana sormuş ‘baba ben şarkıcı olmak istiyorum’ diye. Ben de ona ne cevap vermişim biliyor musun? ‘senden şarkıcı olmaz’ demişim. Öyle devirler yaşadık ki Zeynep’in sahip olduğu niteliklerin hiçbirine sahip olmayan insanlar Türkiye’de şöhret oldular. Aslı Şafak’ın belki de baba şemsiyesine ihtiyaç vardır cümlesine ise şu cevabı verdi. ‘Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Gençken bir insanın sesi hiçbir şeydir. Ses 30 yaşından sonra oturur. Tabii ki ben o sesiyle ‘senden şarkıcı olmaz diyeceğim ki o kendine istediği inadı o kendisi uygulayacak. Bu kadar basit.’

ZEYNEP YÜZDE YÜZ BAŞARILI OLDU

Geçmişteki sözlerine rağmen kızının başarısını kabul eden sanatçı, şu ifadeleri kullandı: “Zeynep’i incelediğim zaman ‘aferin’ diyorum. Kendi felsefesini oluşturdu, sesine uygun şarkılar seçti. Son derece iyi repertuvarlar yaptı. Zeynep yüzde yüz başarılı oldu.”



GURUR DUYDUĞUMU SÖYLEMEM

Program sunucusu Aslı Şafak’ın “Neden ‘kızım seninle gurur duyuyorum’ demediniz?” sorusuna Neco’nun yanıtı dikkat çekti:

“Demedim, demem de. Onun benimle gelip konuşması lazım. Ben onları yetiştirene kadar o küçük hallerini düşünerek zaten onları sevgimle büyütmedim mi? Uzun zamandır konuşmuyoruz. Kadınlar unutmaz geçmişte olanları.”

BEN REALİST BİR İNSANIM

Kızlarıyla ilişkisine dair mesafeli duruşunu sürdüren Neco, sözlerini şöyle tamamladı: “Arayıp sormak onun bileceği iş. Bayram kutlayacaksa yine onun işi. Ben onları büyüttüm, artık kendi hayatları var. Ben realist bir insanım.” “Zeynep’e şimdi söylüyorum”

Tüm sitemlerine rağmen kızına yönelik övgülerini dile getiren sanatçı, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Söylemediklerimi şimdi söylüyorum. ‘Seni Bana Katsam’a çok güzel bir yorum yaptı, sahneyi harika beceriyor. Zeynep şu an benim için çok başarılıdır.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.