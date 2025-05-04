 Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz şubat ayında beyin kanaması geçiren, Adile Naşit'in yeğeni ve oyuncu Necip Naşit Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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