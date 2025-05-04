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Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz şubat ayında beyin kanaması geçiren, Adile Naşit'in yeğeni ve oyuncu Necip Naşit Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

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