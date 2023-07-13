Necati Şaşmaz hacca gitti

Uzun süredir ekrandan uzak olan Necati Şaşmaz hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.



“Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın kutsal topraklarda çekilen kareleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına fanları “Yıllar acımamış” yorumunu yaptı.

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