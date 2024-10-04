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Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...

Ünlü sanatçı Nebahat Çehre'nin AVM tarzı... İşte detaylar...

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...

Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan usta isim, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Y

 Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...

azdan kalma havanın tadını meydan katında çıkartan Nebahat Çehre, alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü sohbet etti. Özellikle yabancı hayranlarının fotoğraf sırasına geçip yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Bu sırada muhabirlerin kendisini görüntülediğini görünce, "İyi çalışmalar çocuklar" deyip alışverişine kaldığı yerden devam etti. Nebahat Çehre’nin, her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.

 

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