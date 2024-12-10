'Ne var ne yok hatırlamıyorum'

Hayatında büyük bir değişiklik yapan Doruk Doğrusöz, “Değişiklik olalı çok oldu. Herkes gibi geçinmeye çalışıyorum. Değiştiğimden bu yana 7-8 yıl oldu, hatırlamıyorum bile ne var ne yoktu” dedi.

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