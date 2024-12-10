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'Ne var ne yok hatırlamıyorum'

Etiler Meyhanesi’nin açılışında sahne alan Doruk Doğrusöz, çocukluk arkadaşının işletmesini yaptığı mekan için övgü ile bahsetti.

'Ne var ne yok hatırlamıyorum'

Hayatında büyük bir değişiklik yapan Doruk Doğrusöz, “Değişiklik olalı çok oldu. Herkes gibi geçinmeye çalışıyorum. Değiştiğimden bu yana 7-8 yıl oldu, hatırlamıyorum bile ne var ne yoktu” dedi.

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