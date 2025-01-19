Nazlı Sabancı'dan 'sorun yok' fotoğrafı!

Hacı Sabancı'nın DNA testiyle Fatma D.'nin çocuğunun babası olduğu anlaşılması sosyal medyada gündem oldu.



Nazlı Kayı, eşiyle fotoğrafını paylaşıp, sorun olmadığını söyledi. Adli Tıp'ta yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu anlaşılmıştı.

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