Nazlı Kayı Sabancı'nın Bebeği Görüldü 

Geçtiğimiz yaz Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle dünyaevine giren Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. Ünlü çiftten Kayı, bebek beklediklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kayı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düştü.

Dört aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı, ayna selfie'si yaptığı kareyi yayınladı.



Kayı'nın, karnının büyüdüğü görüldü.

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