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Nazlı Kayı Sabancı'nın Bebeği Görüldü 

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. Dört aylık hamile  olan ve kız bebek bekleyen Nazlı Kayı Sabancı, ayna selfiesi yaptığı karede, karnının büyüdüğü görüldü. İşte detaylar...

Nazlı Kayı Sabancı&#039;nın Bebeği Görüldü 

Geçtiğimiz yaz Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle dünyaevine giren Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. Ünlü çiftten Kayı, bebek beklediklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kayı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düştü.   

Nazlı Kayı Sabancı&#039;nın Bebeği Görüldü 

Dört aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı, ayna selfie'si yaptığı kareyi yayınladı. 

Nazlı Kayı Sabancı&#039;nın Bebeği Görüldü 
Kayı'nın, karnının büyüdüğü görüldü.  

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Editör
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