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Nazlı Eker'den 'Aşk Dediğin Laftır'a remix

Foto model ve oyuncu kimliği ile tanıdığımız Nazlı Eker daha önce seslendirdiği ve çok sevilen cover şarkısı "Aşk Dediğin Laftır" a remix yaptırdı ve yıl bitmeden dinleyicileriyle buluşturdu.

Nazlı Eker'den 'Aşk Dediğin Laftır'a remix

Nazlı Eker, nostaljik ve her dönemin beğeniyle dinlenilen "Aşk Dediğin Laftır" şarkısını daha da enerji dolu bir şekilde sevenlerine buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Yaprak Dökümü, Dikkat Bebek Var, Çat Kapı, Aşk Oyunu ve Yağmur Zamanı gibi reyting rekorları kıran dizilerde oyunculuğu ile göz dolduran sanatçı, 2024 yılında hem oyuncu olarak yeni bir projede yer almaya hazırlanıyor hem de yepyeni şarkısını buluşturmak için çalışmalara devam ediyor. 

Sözlerini Hıncal Uluç ve Ali Kocatepe'nin yazdığı "Aşk Dediğin Laftır" şarkısının Latin alt yapıya sahip orijinal düzenlemesi ünlü aranjör Selim Çaldıran'a ait. "Aşk Dediğin Laftır" hem orijinal hem de remixi ile tüm dijital platformlarda yayında.

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