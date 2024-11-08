EGEDESONSÖZ'den Muhittin AKBEL'in haberine göre İYİ Partili Gürban, İzmirli iş insanları Nazım Torbaoğlu’nun ve Namık Kemal Gökalp’in borsada bazı şirket hisseleri üzerinden manipülatif işlemler yaptıklarını ve ikilinin ortak iş yaparak gayrimenkul ve medya da dahil olmak üzere çok sayıda sektörde alımlar yaptıklarını, spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis işleri yaptıkları yönündeki iddialarını sosyal medya hesabından yayınladı.



İKİ KERE OFİSİMDEN KOVDUM

Tartışmaların odağındaki isimlerden olan Nazım Torbaoğlu, iddialara ilişkin olarak Egedesonsöz’e konuştu. Nazım Torbaoğlu, Gürban’ın kendisi hakkında borsayı manipüle ettiği iddialarına şu yanıtı verdi:

“Mehmet Mustafa Gürban adlı arkadaşı iki kere görmüşlüğüm var ve ikisinde de ofisimden kovdum. Bu eskiden, Umut Sarı takma bir isim kullanarak manipülasyon yapan, küçük yatırımcılara fiyat pazarlayan biridir. Piyasada onu herkes tanır. Bu arkadaşın nasıl milletvekili olduğunu siyasi çevredeki herkes bilir. İYİ Parti liyakattan falan bahsediyor. Arama motoruna bu arkadaşla ilgili bir giriş yapsanız, SPK’dan aldığı cezaları da görürsünüz.



Benim aleyhimde bir takım iddialarda bulunmuş. Sizin aracılığınızla kendimi Sermaye Piyasası Kurulu’na ihbar ediyorum; tüm hesaplarım incelensin. Yaklaşık 2,5 senedir hisse senedi alıp satmıyorum. Daha öncekiler de dahil, tüm hisse senedi alım satımlarım incelensin. Bir manipülasyon, bir spekülasyon var mı yok mu, ortaya çıksın. O şahsın iddia ettiği gibi Merkez Bankası Başkanı istifa etmeden önce hisselerimi alıp dolara yatırdığım iddiasının doğru olup olmadığı da araştırılsın.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Yalan üzerine çalışan, çantacı biridir o şahıs. Bana çamur atarak, Namık Kemal Gökalp’e çamur atarak, bir yerlere varmak istiyor. Namık, iş hayatında saygın bir sanayicidir. Milletvekili dokunulmazlığı kisvesinin arkasına sığınarak bunları yapıyor Mehmet Mustafa Gürban… İnsanların ailesine, kişiliğine, şahsına iftira atarak insan kalitesini ortaya koyan biridir. Onun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Bu arkadaşla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Avukatlarım, onun iddialarını, paylaşımlarını toparlıyor; o iş bittiğinde savcılığa gideceğim.”

"EVET; MENEMEN BELEDİYESİNİN SATTIĞI ARAZİLERDEN ALDIM, HEPSİ İMARLIDIR"

Torbaoğlu, borsada manipülasyon yaparak kazandığı parayla Menemen’de arazileri kapattığı iddialarını da yanıtladı:

“Evet; Menemen’de ciddi düzeyde araziler satın aldım. Aldığım arazilerin hepsi imarlıdır. Öyle imarsız bir yer alıp imara açtırdığım, külliyen yalandır. Menemen Belediyesi’nin herkese açık olan, birden fazla taliplinin katıldığı, en fazla parayı vererek ihaleyle aldığım yerler buraları. Satışa çıkarılan o arazilerin bir kısmını ben aldım, bir kısmını başkaları aldı ama hepsi imarlı. Arkadaş cahil biri olduğu için, oraların imarlı olduğunu bilmiyor herhalde, imarsız satın alıp imara açtırarak rant elde ettiğimi söylüyor. Ha orası için şöyle bir proje yaptım. 5 dönümlük parselasyon şeklinde aldığım yerleri 300’er metrekareye böldüm, birer ev yapmak isteyen insanlara sattım. Bu da ticari bir iştir.”

O KADINLA BİR KERE YANYANA DENK GELDİĞİMİ İSPATLASIN, SERVETİMİ BAĞIŞLAYACAĞIM

Nazım Torbaoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan, aynı zamanda Karşıyaka Denizbank Şube Müdürü olan Hatice Özalp ile yakın ilişki içinde olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğunu söyledi:

“Kendimi bu konuyla ilgili olarak da ihbar ediyorum. Benim, İzmir’deki Seçil Erzan vakası olarak adlandırılan olayın öne çıkan ismi Hatice Özalp ile bir kere olsun yan yana denk geldiğimi ispat etsin, servetimi bu Mehmet Mustafa Gürban’a bağışlayacağım. Bu kadın, Karşıyaka Spor Kulübü’nde yöneticilik yapmış bir kadın. Ben de yöneticilik yaptım zamanında. Böyle iddia gerçek olsaydı, 100 kere karşı karşıya gelmişliğim olurdu Hatice Özalp ile… Ama ben diyorum, bir kere yan yana geldiğimizi ispat edin!”

HAYATIMDA BİR YA DA İKİ KEZ İDDAA OYNADIM

Nazım Torbaoğlu, spor dünyasında da bahis yoluyla yasa dışı işlere karıştığı iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Çocuklar bile sokakta bahis oynuyor. Ama ben bahis işini sevmiyorum. Ben hayatımda ya bir kere, ya da iki kere iddaa oynamışımdır; o da ilk çıktığı zamanlardı. Üç senedir, dört senedir, bir tane 10 bin liralık değil, 10 liralık bahis oynadığımı ispat etsinler. Alnım açık, vicdanım rahat. Durum bundan ibarettir.”

MEDYADA BİR ARKADAŞA DESTEK VERDİM AMA ORTAKLIĞIM YOK

Nazım Torbaoğlu, medya sektörüyle ilgili olarak, bazı kuruluşları satın aldığı yönünde iddialara ise şu yanıtları verdi:

“Medya işi, gerçek anlamda benim yaptığım bir şey değil. Eşim, İzmir’de Son Dakika adlı sitede Kadir Barış'ın ortağı. Eşim bu işleri seviyor. Seveni var, sevmeyeni var ama ben Eyüphan Gündoğdu’yu severim. Eyüphan’a destek verdiğim doğrudur. Ancak resmiyette Eyüphan Bey’in medya kurumuna ortak değilim. Medya kuruluşlarını satın alıyormuşum, yok öyle bir şey.”

Kaynak: https://www.egedesonsoz.com/haber/tartismalarin-odagindaki-isim-egedesonsoz-e-konustu-kendimi-spk-ya-ihbar-ediyorum/1207537

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