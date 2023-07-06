Nazar değmesin dedi, kafasına vurdu

Üzüm Kızı’nı kapı girişine kadar dolduran Yaşar misafirlerine unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşattı. 80-90’ların unutulmaz efsane olmuş parçalarını kendine özgü yorumuyla muhteşem sahne performansı izlenmeye değerdi.

Konuklar ile kısa diyaloglara giren Yaşar bir ara aman nazar değmesin diyerek tahta bulamayınca yumruğunu kafasına vurması keyifli anlara sebep oldu.

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