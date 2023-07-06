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Nazar değmesin dedi, kafasına vurdu

Bodrum Türkbükü’nün gözbebeği eğlence merkezi Üzüm Kızı’nda dün akşam şarkıcı Yaşar fırtınası vardı.

Nazar değmesin dedi, kafasına vurdu

Üzüm Kızı’nı kapı girişine kadar dolduran Yaşar misafirlerine unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşattı. 80-90’ların unutulmaz efsane olmuş parçalarını kendine özgü yorumuyla muhteşem sahne performansı izlenmeye değerdi.

Nazar değmesin dedi, kafasına vurdu

Konuklar ile kısa diyaloglara giren Yaşar bir ara aman nazar değmesin diyerek tahta bulamayınca yumruğunu kafasına vurması keyifli anlara sebep oldu. 

Nazar değmesin dedi, kafasına vurdu

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