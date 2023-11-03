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Nazan Öncel yaşadığı mutluluğu paylaştı

Nazan Öncel yaşadığı mutluluğu paylaştı. İşte detaylar...

Nazan Öncel yaşadığı mutluluğu paylaştı

İzmir'de Nazal Öncel'e cadde ismi verildi.

Nazan Öncel yaşadığı mutluluğu paylaştı

Sanatçı, cadde tabelasını paylaşıp, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti.

Nazan Öncel yaşadığı mutluluğu paylaştı

Öncel, "Benim için 52 yıllık meslek hayatımın ve 100'üncü yılın en anlamlı onur ödülü. Bu büyük sorumluluğunun bilinciyle sonsuz minnettarım. Layık gördüğünüz için sayın Cemil Tugay’a ve nezdinde hepinize bin teşekkür ederim" dedi.

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