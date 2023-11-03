Nazan Öncel yaşadığı mutluluğu paylaştı

İzmir'de Nazal Öncel'e cadde ismi verildi.

Sanatçı, cadde tabelasını paylaşıp, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti.

Öncel, "Benim için 52 yıllık meslek hayatımın ve 100'üncü yılın en anlamlı onur ödülü. Bu büyük sorumluluğunun bilinciyle sonsuz minnettarım. Layık gördüğünüz için sayın Cemil Tugay’a ve nezdinde hepinize bin teşekkür ederim" dedi.

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