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Nazan Öncel kalp krizi geçirdi

Nazan Öncel kalp krizi geçirdi

Nazan Öncel kalp krizi geçirdi

Pop müziğinin divası Nazan Öncel, Mayıs ayında kalp krizi geçirdikten sonra “Azraili atlattım!” diyerek yoğun bakım çıkışı hastane yatağında yazmaya başladığı şarkısı “Vertigo”yu yayınladı. Şarkının yayınlanmasından 24 saat geçmeden “yaz hiti” olarak nitelendirilen eser listelerin zirvelerine çıkarken sanatçının mutluluğu uzun sürmedi.,

Nazan Öncel kalp krizi geçirdi

Danışmanı Yağız Yılmaz, hastaneden fotoğrafla duyurdu: “Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken sanatçımızın sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.”

Nazan Öncel kalp krizi geçirdi
“Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin.” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel’in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.

 

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