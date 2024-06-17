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Nazan Öncel Harbiye Açıkhava'da fırtınalar estirdi

Müziğimizin duayen sanatçılarından Nazan Öncel, önceki akşam KerkiSolfej'in yaz konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Nazan Öncel Harbiye Açıkhava'da fırtınalar estirdi

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserinde dinleyicisini 'Seni Bugün Görmem Lazım' şarkısıyla selamlayan sanatçı geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdi.

Nazan Öncel Harbiye Açıkhava'da fırtınalar estirdi

Sevenlerinin bayramını ve Babalar Günü'nü kutlayan Nazan Öncel "Sizleri burada görmek çok güzel. Eksilmeyelim iyi ki varsınız." sözleriyle duygularını dile getirdi. Performansı boyunca sahnede fırtınalar estiren Öncel, zaman zaman seyircisiyle diyaloğa geçerek keyif dolu bir akşam yaşattı.

Nazan Öncel Harbiye Açıkhava'da fırtınalar estirdi

YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Nazan Öncel yepyeni şarkısı 'Seviyore Mi’yi ilk kez Harbiye Açıkhava’da bütün ihanet mağdurları için söyledi. Oldukça beğeni toplayan şarkı büyük alkış aldı.

Konserin sonlarına doğru hareketli şarkılarıyla herkesi ayağa kaldıran Öncel, alkış dolu bir biss ile sahneden ayrıldı.

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