Nazan Öncel dinleyicisini ‘Kara Plak’ lansmanında buluşturuyor

Türk pop müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçı kazandırdığı sayısız hit eserle geçmişten günümüze hikaye anlatıcılığının geleneksel temsilcisi olarak Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm şarkıları ile izleyicilerine göz alıcı bir deneyim yaşatacak.

Beş yıl aradan sonra yayımladığı 13. stüdyo albümü Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) ile hayranlarının büyük beğenisini kazanan ve albümün lansmanı için hazırlıklarını tamamlayan sanatçı, farklı hikayeler anlattığı bu şarkılarla müzikseverlere muhteşem bir performans sunacak ve sürprizleri beraberinde getirecek.

KARA PLAK (GECEYE BİR ŞARKI) HAKKINDA

Besteci ve söz yazarı Nazan Öncel, beş yıllık bir aranın ardından yayınladığı 13. stüdyo albümü Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) DMC etiketiyle dinleyicilerle buluştu.

Kara Plak’ın kapak çalışması ressam Arslan Eroğlu’nun suluboya fırçasından çıkarken Nazan Öncel, Erman Arda ve Janti Hamit düzenlemesiyle 10 şarkıya imza attı.

Nazan Öncel, “Kara Plak” albümünün ilk klip çalışması için ise söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Erman Arda’ya ait olan “Esme” şarkısı için yönetmen Ali Necati Kumcuoğlu ile çalıştı.

DMC etiketiyle dinleyiciyle buluşan “Kara Plak” albümünde yer alan şarkılar sırasıyla ‘Esme, Kara Plak, Gurur Çıkmazı, Cihangir’deyim Gel, Aslanım, Amacın Ne, Anne Ben İnsan Oldum, Köprü Altı, İki Aylak, İmdat.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.