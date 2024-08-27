Nazan Öncel’den sürpriz var 

Müzik dünyasının Ozanı, sesi yorumu, tavrıyla, tarzıyla bir ekol olan Nazan Öncel günümüzde sosyal medyayı en iyi kullanan bir sanatçı olarak gelen istekleri kırmadı ve yönetmen koltuğuna oturarak, konseptinden montajına kadar bizzat yaptığı klibinde ruh halini yansıttı.

Yıllar içinde bir çok stara şarkılar vererek meslektaşlarını listelerin en tepesine taşıyan sanatçı bugünlerde yayına girecek klip ile hayatlarımıza dokunan zamansız şarkılarından biri olan ve yıllardan süzülüp gelen ‘Beni Hatırla’yı klibiyle buluşturmaya kuşanmış durumda. Şarkının hiç bilinmeyen hikayesinden anladığımız ise ne kadar kıymetliymiş demek oldu: Ne Şarkıymış Be… Nazan Öncel Beni Hatırla’yı 92’de yazdığında ilk dinleyen sanatçının vokalisti olmuş. Bir albüm yapmak ve Beni Hatırla’yı okumak istediğini söylemiş. Fakat o dönemde her ikisinin de ekonomik sorunları olduğundan albüm işi yatmış. Hal böyle olunca canından vazgeçmeye kalkışan vokalist herkesi şok etmiş. Şarkı da böylece rafa kalkmış. Nazan Öncel vokalistin maddi olarak toparlanması için şarkıyı ne kendisi okumuş ne de bi başkasına vermiş ve şarkıyı bi’ çekmecede üç yıl daha bekletmiş. Bir gün “Ayşegül Aldinç’le dostluğu olan vokalistine Ayşegül okumak istiyor bu seni üzer mi” diye sorunca, bu konuyu ben kapattım Nazan’cım, albüm yapmaktan da vazgeçtim şarkı da tam Ayşegül’e göre; şahane okur” diyerek seslendirmesini onaylamış. Hatta stüdyoya bile giderek gönül rahatlığında olduğunu belirtmiş. Böylece 1996’da ilk olarak Ayşegül Aldinç seslendirmiş ve klip çekmiş. 2004’de de Nazan Öncel okumuş. “Şarkıların da bi’ kaderi vardır şu hayatta” diyen sanatçı 32 sene sonra bugünlerde viral olan şarkı için yönetmenliğini üstlendiği şarkısına klip çekmiş.

Sanatçı Nazan Öncel, 26 Ağustos Pazartesi günü 19.00’da vizyona girecek olan şarkı için “Ne şarkıymış be” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

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