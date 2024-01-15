Nazan Öncel'den kötü haber

Nazan Öncel, koronavirüse yakalandı.



Sanatçı, konserini ertelediğini açıkladı.

Öncel, "Arkadaşlar Covid oldum yatıyorum. Hal böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa Club İnferno konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım" dedi.

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