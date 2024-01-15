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Nazan Öncel'den kötü haber

Ünlü sanatçı Nazan Öncel'den kötü haber. İşte detaylar...

Nazan Öncel'den kötü haber

Nazan Öncel, koronavirüse yakalandı.

Nazan Öncel'den kötü haber
Sanatçı, konserini ertelediğini açıkladı.

Nazan Öncel'den kötü haber

Öncel, "Arkadaşlar Covid oldum yatıyorum. Hal böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa Club İnferno konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım" dedi.

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